Sunweb met drie Nederlandse renners naar Giro

Wielerploeg Sunweb gaat met drie Nederlanders naar de Ronde van Italië, die zaterdag begint op Sicilië. Wilco Kelderman en Sam Oomen zijn de kopmannen in de Giro, Martijn Tusveld gaat mee om ze te assisteren. “We gaan naar Italië met twee doelen: een goed klassement en ritzeges boeken”, zegt ploegleider Luke Roberts.

De Australiër Michael Matthews, bezig aan zijn laatste maanden bij Sunweb voordat hij overstapt naar Mitchelton-Scott, moet voor dagsucces gaan zorgen. De Sunweb-ploeg bestaat verder uit de Australiërs Chris Hamilton en Jai Hindley, Nico Denz uit Duitsland en de Amerikaan Chad Haga. Hij neemt de plek in van de oorspronkelijk voor de Giro aangewezen Deen Casper Pedersen, die de afgelopen weken al de Tour de France reed.

“Na een succesvolle herstart van het seizoen, met een geweldige Tour, is de motivatie binnen de ploeg heel groot”, zegt Roberts. “De jongens willen dat succes graag doorzetten in Italië.”

Sunweb ging zonder uitgesproken kopman naar de Tour, maar boekte drie ritzeges met de Zwitser Marc Hirschi en de Deen Sørgen Kragh Andersen (twee). Hirschi is woensdag de kopman in de Waalse Pijl en zondag ook in Luik-Bastenaken-Luik, samen met de Belg Tiesj Benoot.

De Giro zou aanvankelijk in mei worden verreden, maar moest als gevolg van het coronavirus maanden worden verplaatst. De start is niet zoals gepland in Hongarije, maar op Sicilië. De deelnemers beginnen daar met een individuele tijdrit over 15,1 kilometer.

Kelderman en Oomen zijn net als Matthews bezig aan hun laatste maanden bij de ploeg van Iwan Spekenbrink. Kelderman gaat naar Bora-hansgrohe, Oomen stapt over naar Jumbo-Visma.