Tennisser Roeblev wankelt maar overleeft eerste ronde in Parijs

Tennisser Andrej Roeblev heeft met de grootste moeite de eerste ronde overleefd op Roland Garros. De als dertiende geplaatste Rus kwam als toernooiwinnaar van Hamburg in vorm naar Parijs, maar leek daar in de eerste ronde tegen de Amerikaan Sam Querrey hard op weg naar uitschakeling. Roeblev won alsnog in vijf sets: 6-7 (5) 6-7 (4) 7-5 6-4 6-3.

Querrey, de nummer 48 van de wereldranglijst, had sinds de hervatting van het seizoen na de coronabreak nog niet gewonnen. Roeblev daarentegen schreef in Hamburg afgelopen zondag zijn derde toernooizege in 2020 bij. Eerder was hij al de beste in Adelaide en Doha.

De 22-jarige Roeblev knokte zich in de eerste twee sets terug van een achterstand, maar verloor die sets alsnog in de tiebreaks. In de derde set zag hij de Amerikaan een break uitlopen en mocht Querrey op 5-3 serveren voor de wedstrijd. Roeblev herpakte zich echter en won vervolgens vier games op rij en de set.

De Rus kwam steeds beter in zijn spel en won de vierde set eenvoudig. Met een break op 1-1 in de vijfde set leek de partij alsnog zijn kant op te gaan. Op het eerste matchpoint op de opslag van de 32-jarige Amerikaan sloeg Roeblev meteen toe.