Tsitsipas knokt zich in Parijs in vijf sets langs Spanjaard Munar

Stefanos Tsitsipas heeft flink moeten werken om de tweede ronde van Roland Garros te bereiken. De als vijfde geplaatste tennisser moest tegen de Spanjaard Jaume Munar terugkomen van twee sets achterstand. In de vijfde set greep de 22-jarige Griek alsnog de zege: 4-6 2-6 6-1 6-4 6-4.

Tsitsipas was afgelopen zondag nog finalist in Hamburg, waar hij verloor van de Rus Andrej Roeblev. Net als de Rus die een dinsdag een moeizame start kende op het Franse gravel, kwam de Griek twee sets achter. Munar liep met goed spel uit naar 6-4 6-2.

Pas in de derde set greep de Griekse nummer 6 van de wereldranglijst het initiatief. Hij won de set gemakkelijk en pakte met een break meer dan de 23-jarige Spanjaard ook de vierde set. Op 3-3 in de vijfde set brak Tsitsipas de opslag van zijn tegenstander. Hij serveerde op 5-4 voor de wedstrijd en benutte meteen zijn eerste matchpoint.

Tsitsipas treft in de tweede ronde de Uruguyaan Pablo Cuevas. Die won in vier sets van de Zwitserse qualifier Henri Laaksonen.

Roberto Bautista Agut had weinig moeite met de Fransman Richard Gasquet. De als tiende geplaatste Spanjaard won met 7-6 (5) 6-2 6-1. De 32-jarige Bautista neemt het in de tweede ronde op tegen de even oude Hongaar Attila Balazs.

De als negende geplaatste Denis Shapovalov schakelde de Franse routinier Gilles Simon in vier sets uit uit. De 21-jarige Canadees stuit nu op de Spanjaard Roberto Carballes Baena.