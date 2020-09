Wielrenner Dumoulin toch in Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik

Wielrenner Tom Dumoulin doet woensdag toch mee aan de Waalse Pijl en hij rijdt zondag ook Luik-Bastenaken-Luik. De Limburger zei zondag na de WK in Italië toe te zijn aan een week rust, maar hij gaat de Ardense heuvelklassiekers toch rijden. De Sloveen Primoz Roglic debuteert zondag in Luik-Bastenaken-Luik.

“Ik denk dat ik nu even een week rust neem. De week erop wil ik dan meedoen om de podiumplaatsen in de Amstel Gold Race”, zei Dumoulin zondag na de wegwedstrijd in Imola, waar hij als veertiende over de streep kwam. Toch gaat hij deze week net als Lennard Hofstede, Tom Leezer, de Duitser Paul Martens, Laurens de Plus uit België en de Deen Jonas Vingegaard zowel de Waalse Pijl als Luik-Bastenaken-Luik rijden.

Het zestal krijgt zondag versterking van Roglic, de nummer 2 van de Tour de France. “Ik heb nog nooit een Ardenner klassieker gereden, dus het is moeilijk te voorspellen hoe ik het ga doen. Het is een nieuwe ervaring, ik kijk er naar uit”, aldus de Sloveen.