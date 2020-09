Amstel Gold Race afgelast vanwege coronamaatregelen

De Amstel Gold Race gaat dit jaar niet door. De koers, die eigenlijk in het voorjaar wordt gehouden, was al verplaatst naar 10 oktober vanwege het coronavirus, dat de sport dit voorjaar stillegde. Nadat het kabinet maandag de coronamaatregelen aanscherpte, concludeerden bestuurders van de betrokken gemeentes in Limburg en de veiligheidsregio Zuid-Limburg dat het houden van de wielerkoers uit de WorldTour niet haalbaar was.

“We kunnen niet anders dan de afweging respecteren, hoe erg we daar ook van balen”, aldus koersdirecteur Leo van Vliet. Nadat Premier Rutte maandag de nieuwe maatregelen aankondigde, met onder meer een tijdelijk verbod op toeschouwers bij sportwedstrijden, was al duidelijk dat ook de Gold Race gevaar liep. Dinsdag trokken de betrokken burgemeesters al hun toestemming in voor het verrijden van de etappes van de BinckBank Tour op Nederlandse bodem. In die rittenkoers was woensdag daarom een rustdag in plaats van een individuele tijdrit in Vlissingen.

Van Vliet vertelde dat zijn organisatie de afgelopen weken, met de stijgende coronacijfers, al bezig was het parcours aan te passen. In plaats van een tocht langs tien Limburgse gemeentes, zou de Gold Race worden gehouden op een kleinere omloop van 16,9 kilometer. “Het parcours en het gebied er omheen zouden hermetisch afgesloten worden voor publiek om drukte te voorkomen en 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen”, vertelde Van Vliet woensdag. “Maandag waren we helemaal voorbereid om dit wereldkundig te maken, maar de nieuwe maatregelen zorgden ervoor dat de plannen opnieuw herzien moesten worden. Met de voorwaarde ‘géén publiek’ werd het een schier onmogelijke opdracht.”

“Tot afgelopen maandag waren we er voor 95 procent van overtuigd dat de Amstel Gold Race met een afgesloten parcours zou kunnen doorgaan”, zegt ook Jan Schrijen, burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul namens de drie betrokken gemeenten. Maar het verbod op toeschouwers werd er te veel aan. “We zijn tot de conclusie gekomen dat het onmogelijk is de Amstel Gold Race, ook op een afgesloten parcours, zonder toeschouwers te organiseren. Inwoners en vakantiegangers die verblijven in het gebied kan namelijk niet de toegang ontzegd worden. En dat betekent dat er geen garantie is dat het parcours publiekvrij zal zijn.”