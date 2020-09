Atleet Nageeye loopt bij elite in marathon van Valencia

Atleet Abdi Nageeye loopt alsnog dit jaar een marathon. De Nederlands recordhouder (2.06.17) heeft zich aangemeld voor de marathon van Valencia op 6 december. De race is alleen bestemd voor een beperkt aantal elitelopers.

De 31-jarige Nageeye liep vorig jaar oktober in Amsterdam voor het laatst een marathon. De geboren Somaliƫr legde toen de 42,195 kilometer af in 2.07.39. Hij moest daarna door hamstringklachten een tijdje rustig aandoen, waardoor hij afzag van deelname aan de marathon van Lake Biwa in Japan. Door de uitbraak van het coronavirus gingen ook de marathon van Rotterdam, de olympische marathon in Tokio en de marathon van Amsterdam niet door.

“Ik heb zin om weer eens te knallen in een marathon”, liet hij onlangs nog weten aan het ANP. Valencia dient zich nu aan als eerste geschikte mogelijkheid voor hem. “Na een jaar ‘marathondroogte’ ben ik blij te kunnen melden dat ik in Valencia de marathon loop”, twitterde Nageeye.