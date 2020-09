Bertens mikt op Roland Garros op eerste zege op Errani

Kiki Bertens probeert zich woensdag op Roland Garros ten koste van Sara Errani te plaatsen voor de derde ronde. De 33-jarige Italiaanse, afkomstig uit het kwalificatietoernooi, is de nummer 150 van de wereld.

Errani baarde in 2012 opzien door de finale te halen in Parijs. Daarin bleek Maria Sjarapova in twee sets te sterk. Een jaar later haalde ze de laatste vier, hetgeen Bertens in 2016 ook lukte.

Bertens nam het vijf keer eerder op tegen Errani en ze wist de voormalig nummer 5 van de wereld nog nooit te verslaan. Vier jaar geleden speelde Bertens op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro tegen de Italiaanse, die in drie sets won.

Maandag begon Bertens (28) het toernooi met een zwaarbevochten overwinning op debutante Katarina Zavatska uit Oekraïne. Het betekende pas de eerste zege voor de mondiale nummer 8 sinds de coronapauze.

De wedstrijd tussen Bertens en Errani wordt gespeeld als eerste partij op baan 14. De partij begint om 11.00 uur.