Bertens pareert kritiek opponente Errani over overdrijven

Kiki Bertens won woensdag na een lange driesetter van de Italiaanse Sara Errani, maar moest vanwege krampen met een rolstoel van de baan. Dit tot woede van haar tegenstandster, die Bertens verweet haar pijntjes “te overdrijven”.

Bertens benadrukte echter dat ze na de partij van ruim drie uur wel degelijk kramp had in haar linkerbeen, rechtervoet en in beide armen. “Tegen het einde had ik overal krampen”, pareerde ze de kritiek van Errani. “Ze kan zeggen wat ze wil. Als ik echt deed alsof, dan moet ik maar acteerlessen nemen. Ik weet niet waar ze dat vandaan heeft.”

De als vijfde geplaatste Nederlandse zei dat ze gedurende de wedstrijd af en aan last van kramp had en op het einde niet eens meer een vuist kon maken omdat ze haar vingers niet meer kon buigen.

Bertens bracht 45 minuten in de kamer van de fysiotherapeut door en de krampen hielden pas op na een half uur behandelen. “Ze had hier kunnen komen kijken, het is niet erg aardig wat ze heeft gezegd”, zei ze over Errani. “Ik neem het niet persoonlijk, ze was waarschijnlijk vooral gefrustreerd over zichzelf.”