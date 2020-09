Dit najaar nog geen ‘schaatsbubbel’ in Heerenveen

De internationale schaatsunie ISU wil het plan voor een ‘schaatsbubbel’ in Heerenveen niet dit najaar uitvoeren, maar wel kijken of het begin 2021 mogelijk is. Dat heeft te maken met de ontwikkelingen in de coronapandemie, die volgens de ISU onvoorspelbaar zijn. Veel landen hebben nu al aangegeven dat ze niet van zins zijn in november of december naar Thialf te komen.

De mondiale bond schrapte eind augustus de eerste vier wereldbekers langebaanschaatsen van het seizoen in Polen (13-15 november), Noorwegen (20-22 november), de Verenigde Staten (4-6 december) en Canada (11-13 december) vanwege de coronacrisis.

De Nederlandse schaatsbond (KNSB) en sportmarketingbureau House of Sports legden daarna een alternatief plan bij de ISU neer: een aantal weekeinden achter elkaar wereldbekerwedstrijden rijden in Heerenveen, in een bubbelconcept, waarin schaatsers, begeleiders en officials uit de internationale schaatswereld in een veilige en beschermde omgeving hun sport kunnen beoefenen.

Schaatscoach Jac Orie van Team Jumbo-Visma meldde maandag nog dat het voor 90 procent zeker was dat dit najaar de beoogde ‘bubbel’ in Heerenveen doorgaat. De ISU liet weten dat ze het concept wel omarmt en gelooft in de haalbaarheid, maar ook dat het nog niet wordt uitgevoerd in de periode november of december. Een werkgroep heeft opdracht gekregen het idee voor de ‘schaatsbubbel’ voor begin 2021 uit te werken.