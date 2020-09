Motorcrosser Coldenhoff zevende in Grote Prijs van Mantova

Motorcrosser Glenn Coldenhoff is in de Grote Prijs van Mantova in de MXGP niet in de buurt van het podium gekomen. De Brabander, afgelopen zondag nog tweede in de GP van Lombardije en eerder dit jaar winnaar van de GP van Letland, kwam niet verder dan de zevende plaats. Coldenhoff eindigde als zevende in de eerste manche en werd vijfde in de tweede.

De winst in Mantova ging naar de Fransman Romain Febvre, die met de derde plaats in de eerste heat en winst in de tweede de meeste punten vergaarde. De Spanjaard Jorge Prado werd tweede en de Sloveen Tim Gajser derde. Hij bleef de Italiaan Antonio Cairoli in de daguitslag voor, ook al haalden beide crossers evenveel punten.

Gajser leidt het kampioenschap met 352 punten, 5 punten meer dan negenvoudig wereldkampioen Cairoli. Coldenhoff is de nummer vijf met 303 punten. Jeffrey Herlings zakte naar de zevende plaats met 263. De wereldkampioen van 2018 miste door een nekblessure al zijn vierde grand prix op rij en de Brabander keert voorlopig nog niet terug.