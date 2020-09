Tennisser Wawrinka in Parijs naar derde ronde

Tennisser Stan Wawrinka heeft op Roland Garros de derde ronde bereikt. De 35-jarige Zwitser versloeg op het gravel in Parijs de Duitser Dominik Köpfer in de tweede ronde in vier sets: 6-3 6-2 3-6 6-1. De partij duurde 2 uur en 10 minuten.

Wawrinka, winnaar in Parijs in 2015 en nu als 16e geplaatst, versloeg eerder in de Franse hoofdstad in de eerste ronde de Brit Andy Murray in drie sets. In de volgende ronde speelt Wawrinka tegen de Japanner Yoshihito Nishioka of de Fransman Hugo Gaston.