Tennisster Bertens wint in curieuze partij in Parijs van Errani

Tennisster Kiki Bertens heeft in de tweede ronde van Roland Garros gewonnen van Sara Errani. In een vreemde partij, waarin de 33-jarige Italiaanse voortdurend moeite had de bal bij haar opslag goed op te gooien, won de als vijfde geplaatste Nederlandse in drie sets: 7-6 (5) 3-6 9-7.

Bertens oogde in de laatste set verre van fit. Op een gegeven moment leek ze nauwelijks nog aan te kunnen zetten en kreeg ze eenmaal een blessurebehandeling, ogenschijnlijk aan een bovenbeen. Onmiddellijk na afloop kreeg ze op de baan opnieuw verzorging. Vorige week gaf ze geblesseerd op bij het toernooi van Straatsburg.

De Nederlandse benutte haar vierde matchpoint, nadat Errani er eerder bij 5-6 één had gemist. Ook bij 6-7 kon de Italiaanse serveren voor de match.