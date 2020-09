Tennisster Halep na zege op Begu op herhaling tegen Anisimova

Tennisster Simona Halep heeft de derde ronde bereikt op Roland Garros. De als eerste geplaatste Roemeense versloeg in iets minder dan anderhalf uur in twee sets haar landgenote Irina-Camelia Begu: 6-3 6-4. In de derde ronde speelt de Roemeense tegen Amanda Anisimova uit de VS. Het is een herhaling van de kwartfinalepartij van vorig jaar die de Amerikaanse toen verrassend won.

Halep, de winnares van het grandslamtoernooi in Parijs in 2018, nam meteen een break voorsprong en pakte de eerste set met 6-3 na breaks aan beide kanten. Zo ging het ook in de tweede set waar Halep op 4-4 toesloeg op de opslagbeurt van haar landgenote. Daarna serveerde ze de partij uit.

“Het was een lastige partij. Ze speelde heel goed en haar service was sterk”, prees Halep haar landgenote. “Ik kijk alweer uit naar de volgende ronde.” Daarin speelt de Roemeense opnieuw tegen Anisimova uit de VS. “Ik hoop dat ik het beter doe dan vorig jaar”, zei Halep.