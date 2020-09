Tennisster Svitolina herstelt zich op tijd tegen Zarazua

Tennisster Elina Svitolina heeft zich in de tweede ronde van Roland Garros na een inzinking in de tweede set op tijd hersteld tegen Renata Zarazua. Ze trok de derde set vrij gemakkelijk naar zich toe (6-2), na de tweede kansloos met 0-6 te hebben verloren. De als derde geplaatste Oekraïense was in het eerste bedrijf met 6-3 de sterkste.

“Het was heel lastig”, blikte Svitolina terug. “Renata bleef maar gaan en gaf geen enkel moment op. Ik moest daardoor bij elke bal tot het uiterste gaan. Soms was het frustrerend. Gelukkig is het goed afgelopen.”

Svitolina had in de eerste ronde in twee sets gewonnen van de Russin Varvara Gratsjeva: 7-6 (2) 6-4. Afgelopen zaterdag schreef ze het toernooi van Straatsburg op haar naam.

Victoria Azarenka verdween uit het toernooi. De als tiende geplaatste Wit-Russische verloor in twee sets van de Slowaakse Anna Karolina Schmiedlova, 2-6 2-6.