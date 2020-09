Wielerbond KNWU stelt verkiezing voorzitter uit

De nieuwe voorzitter van wielerbond KNWU wordt pas op 19 november gekozen. Het plan was dat donderdag in Tiel een extra congres zou worden gehouden waar de 35 stemgerechtigde congresleden zouden kiezen tussen Marc van den Tweel en Gerry van Gerwen. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen moest die bijeenkomst worden geschrapt.

Van den Tweel (55) is door een breed samengestelde commissie voorgedragen als opvolger van Marcel Wintels. Hij is algemeen directeur van Natuurmonumenten. Van Gerwen is door de wielrennersvakbond VVBW, uit onvrede over die voordracht, als tegenkandidaat gepresenteerd. De 67-jarige oud-wielerprof en voormalig baas van wielerploeg Milram acht zich niet kansloos. Het voorzitterschap van de KNWU is een onbezoldigde functie.

Het extra congres in Tiel, waar Wintels ook afscheid zou nemen, kon niet doorgaan omdat bijeenkomsten met meer dan dertig aanwezigen de komende weken niet zijn toegestaan. De statuten van de KNWU staan niet toe dat er via een videoverbinding gestemd wordt. De stemming is nu uitgesteld naar het najaarscongres dat voor 19 november in Breukelen op de agenda staat. De wielerbond zoekt, wanneer de coronamaatregel dan nog geldt, naar mogelijkheden om de stemming alsnog te houden. Wintels was sinds 2006 voorzitter van de KNWU.