Wielerteam Emirates schuift Gaviria naar voren in Giro

De wielerformatie van UAE Emirates schuift bij de komende Ronde van Italië Fernando Gaviria naar voren. De Colombiaan moet voor enkele sprintoverwinningen zorgen. Bij zijn eerste deelname in 2017 won Gaviria vier etappes en het puntenklassement. Vorig jaar won hij een rit. De Colombiaan krijgt bij zijn pogingen onder meer steun van de Argentijn Maximiliano Richeze.

Voor het klassement rekent het team op de Amerikaan Joe Dombrowski. Die werd vorig jaar twaalfde in de Giro. Een andere kanshebber op succes is de Italiaan Diego Ulissi. Hij won in de ronde van zijn land al zes keer een etappe. Verder bestaat het team uit de Amerikaan Brandon McNulty, de Colombiaan Sebastian Molano, de Italiaan Valerio Conti en de Deen Mikkel Bjerg.

De 103e Ronde van Italië begint zaterdag met een individuele tijdrit op Sicilië.