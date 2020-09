Wielrenner Thomas kopman Ineos in Giro

Wielrenner Geraint Thomas is de kopman van Ineos in de Ronde van Italië. De 34-jarige Brit mocht onlangs van zijn ploeg niet starten in de Tour de France, die hij in 2018 won. De Giro begint zaterdag met een individuele tijdrit op Sicilië.

Thomas werd onlangs tweede in Tirreno-Adriatico, achter Simon Yates. Vorige week eindigde hij als vierde in de tijdrit van het wereldkampioenschap. “De benen voelen heel goed”, benadrukt de coureur. “De Tirreno ging prima en de WK-tijdrit heeft me veel vertrouwen gegeven. Ik ben voor de Giro gemotiveerder dan ooit.”

Voor Thomas wordt het zijn vierde deelname aan de Giro en zijn eerste sinds 2017, het jaar waarin hij opgaf. De Brit krijgt als teamgenoten de Spanjaard Jonathan Castroviejo, de Australiër Rohan Dennis, de Italiaan Filippo Ganna (de wereldkampioen tijdrijden), de Brit Tao Geoghegan Hart, de Ecuadoraan Jonathan Narvaez, de Italiaan Salvatore Puccio en de Brit Ben Swift.