Zverev na zege op Herbert in marathonpartij naar derde ronde

Alexander Zverev heeft zich na een marathonpartij tegen Pierre-Hugues Herbert geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. De als zesde geplaatste Duitser won na vier uur uiteindelijk met 2-6 6-4 7-6 (5) 4-6 6-4.

De 23-jarige Duitser bereikte de afgelopen twee jaar de kwartfinales op het Franse grandslamtoernooi. Hij had een moeilijke start tegen de 29-jarige Fransman en leek ook de tweede set te gaan verliezen. Hij knokte zich echter terug van een 4-1-achterstand door vijf games op rij te winnen. Zverev won ook de tiebreak in de derde set, waarin Herbert een voorsprong verspeelde.

Herbert, die een keer eerder de derde ronde in Parijs bereikte, herstelde zich echter met winst in de vierde set, en kwam in de vijfde set terug van een 3-0-achterstand. Zverev kon na een break alsnog voor de wedstrijd serveren op 5-3, maar wist het niet af te maken. Herbert stond de Duitser op zijn opslag twee matchpoints toe en Zverev benutte meteen het eerste.

“Pierre-Hugues is een van de moeilijkste tegenstanders voor mij”, zei Zverev na de zege. Hij deed alles vandaag om te winnen. Ik zeg altijd, tennis is heel gemakkelijk als je op je best speelt, maar lastiger als je niet goed speelt. Vandaag was zeker niet mijn beste spel, maar het lukte me toch om te winnen. Op grandslams moet je op dit soort dagen knokken. Op de US Open speelde ik in de eerste ronden ook niet goed, maar was ik uiteindelijk twee punten verwijderd van de eindzege.”

Kei Nishikori, in 2015 nog de nummer vier van de wereld, strandde in de tweede ronde. De 30-jarige Japanner boog in vijf sets voor de Italiaan Stefano Travaglia: 4-6 6-2 6-7 (7) 6-4 2-6.

De Italiaan Lorenzo Giustino had na zijn marathonpartij van zes uur van maandag niet veel in te brengen tegen Diego Schwartzman. De als twaalfde geplaatste Argentijn won in drie sets: 6-1 7-5 6-0.