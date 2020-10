Alaphilippe in regenboogtrui naar Luik-Bastenaken-Luik

De Franse wielrenner Julian Alaphilippe rijdt zondag voor het eerst in de regenboogtrui. Een week nadat hij in Imola de wereldtitel wist te veroveren, staat de Fransman aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. “Het wordt een speciale race voor Julian, voor het eerst in zijn regenboogtrui”, zegt ploegleider Tom Steels van Deceuninck – Quick-Step.

Alaphilippe ontbrak woensdag in de Waalse Pijl, de wedstrijd die hij de voorbije twee jaar had gewonnen. De 28-jarige Fransman nam even de tijd om bij te komen van zijn inspanningen op de WK in Italië. Luik-Bastenaken-Luik ontbreekt nog op zijn erelijst. Hij werd bij zijn debuut in 2015 tweede.

Alaphilippe krijgt in de Belgische klassieker over 257 kilometer hulp van Andrea Bagioli, Rémi Cavagna, Tim Declercq, Dries Devenyns, Bob Jungels en Mauri Vansevenant. De Luxemburger Jungels won ‘LBL’ in 2018.