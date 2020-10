Barcelona met tien man ruim langs Celta de Vigo

FC Barcelona heeft ook de tweede competitiewedstrijd met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Ronald Koeman versloeg Celta de Vigo met 3-0. Afgelopen zondag debuteerde de oud-bondscoach in La Liga op de bank bij Barça met een royale thuiszege tegen Villarreal (4-0).

Barcelona speelde in Vigo vanaf de 42e minuut met tien man nadat de Franse verdediger Clément Lenglet het veld moest verlaten vanwege zijn tweede gele kaart. Koeman haalde daarop nog voor de rust aanvaller Antoine Griezmann naar de kant en bracht verdediger Ronald Araújo in. Middenvelder Frenkie de Jong mocht blijven staan en speelde opnieuw de hele wedstrijd.

De bezoekers kwam in de beginfase op voorsprong. De getalenteerde tiener Ansu Fati glipte in de elfde minuut handig door de defensie van Celta en schoot doeltreffend in, 0-1. Daarna verzuimde Barça verder weg te lopen van de thuisclub, die zelf zeker niet ongevaarlijk was. Dankzij een treffer van Lucas Olaza in eigen doel, op een inzet van Lionel Messi na een fraaie dribbel, kwamen de bezoekers in de 51e minuut op 0-2. Diep in de extra tijd maakte Sergi Roberto er nog 0-3 van.