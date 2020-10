Cofidis moet zieke wielrenner kort voor Giro vervangen

Twee dagen voor de start van de Ronde van Italië heeft de Franse wielerploeg Cofidis een wijziging in het team moeten doorvoeren. De Belg Kenneth Vanbilsen is ziek en kan niet meedoen aan de Giro. Cofidis benadrukt dat het niet om een coronabesmetting gaat.

De 30-jarige Vanbilsen zou zaterdag op Sicilië zijn debuut in de Giro maken. Hij wordt in de achtkoppige ploeg van Cofidis vervangen door de Duitser Marco Mathis. De Italiaanse sprinter Elia Viviani is de kopman van het Franse team. De Italiaanse etappekoers begint met een individuele tijdrit over ruim 15 kilometer van Monreale naar Palermo.