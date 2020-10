Djokovic staat ook in tweede ronde maar vijf games af

Novak Djokovic heeft zich zeer eenvoudig geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. De Serviër stond tegen Ricardas Berankis uit Litouwen opnieuw slechts vijf games af: 6-1 6-2 6-2. Het betekende zijn zeventigste zege in Parijs.

In zijn eerste wedstrijd in Parijs liet Djokovic ook al een goede indruk achter. Toen verloor hij vijf games tegen de Zweed Mikael Ymer.

Tegen Berankis had Djokovic de eerste set al na 24 minuten binnen. Hij verloor daarin slechts tien punten. In de tweede en derde set kon Berankis, de nummer 66 van de wereld, iets beter partij bieden. Djokovic hoefde zich echter geen moment echt in te spannen en maakte het na nog geen anderhalf uur af met een ace. De mondiale nummer 1 verloor op zijn eerste opslag slechts twee punten.

Djokovic (33) pakte in 2016 de titel op Roland Garros. De afgelopen drie jaar ontbrak hij in de finale.