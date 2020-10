Flitsende start golfer Luiten in Schots Open

Golfer Joost Luiten is voortvarend begonnen in het Schots Open, een van de toonaangevende toernooien in de Europese Tour. De Nederlandse prof opende op The Renaissance Club in North Berwick met een ronde van 63 slagen, acht onder par, en deelt de tweede plaats. Alleen de Engelsman Lee Westwood deed het met een ronde van 62 slagen (-9) nog beter.

Luiten kon terugkijken op een flitsende rondgang langs de achttien holes. Hij grossierde in birdies – negen stuks – en moest slechts één foutje toestaan. Op hole 11 noteerde hij zijn enige bogey. Routinier Westwood maakte vijf birdies en wist twee keer een eagle binnen te tikken. De Zweed Alexander Björk kwam evenals Luiten uit op 63.

De geboren Bleiswijker had de eerste periode na de lange coronabreak moeite met zijn spel. Vooral zijn swing liet hem in de steek. Hij haalde in drie van de vijf toernooien die hij speelde niet eens de cut. Luiten toonde vorige week al voorzichtig herstel met de elfde plaats in het Iers Open. De eerste ronde in Schotland zal hem veel vertrouwen hebben gegeven.