PSV-coach Schmidt: het grote doel is bereikt

PSV-coach Roger Schmidt was na de overwinning bij Rosenborg (0-2), goed voor een ticket voor de groepsfase van de Europa League, een meer dan tevreden man. “Het was een verdiende zege”, liet de Duitse trainer bij de NOS weten. “We hebben hiermee ons grote doel bereikt. Voor de club, voor de fans en natuurlijk voor de ploeg is het zeer verheugend dat we doorgaan in de Europa League.”

Volgens Schmidt lag er veel druk op PSV in Noorwegen. “Ik ben trots en blij dat de ploeg in staat was om hiermee goed om te gaan. We hebben als team sterk gefunctioneerd, zowel in defensief opzicht als in de omschakelmomenten naar de aanval. Rosenborg was als thuisspelende club zeer gemotiveerd. Daarom moesten wij in topvorm zijn, ook in tactisch opzicht. Ik weet hoe goed mijn ploeg kan spelen als de concentratie optimaal is. Nu is het zaak om de stijgende lijn vast te houden. Dit was in elk geval een grote stap in onze ontwikkeling.”

Ook Schmidt had uiteraard genoten van zijn debutant Eran Zahavi, die zelf voor 0-1 tekende en bij de 0-2 van Cody Gakpo de assist verzorgde. “We weten dat Eran Zahavi kan scoren, daarom hebben we hem ook gehaald. Hij is een echte teamspeler, met een sterke geldingsdrang. Zijn ambitie brengt hij over op het team. We willen winnen en we willen doelpunten maken en hij doet er alles aan om het te laten gebeuren. Maar ook Donyell Malen heeft als aanvaller heel veel werk verricht voor de ploeg. De saamhorigheid was groot onderling.”