Schotse golfer Lawrie houdt het na 620 toernooien voor gezien

De Schotse golfer Paul Lawrie beëindigt deze week na het Schots Open in North Berwick zijn carrière op de Europese Tour. Hij heeft er dan 620 toernooien opzitten. De 51-jarige Lawrie beleefde in 1999 zijn sportieve hoogtepunt met de zege in het Brits Open. Voorts speelde hij in 2012 voor het Europese team in de Ryder Cup.

Lawrie gaf aan dat fysieke problemen een rol hebben gespeeld in zijn besluit om te stoppen. Hij speelt met een hernia en kan om die reden niet voldoende oefenen. “En aangezien ik niet bijzonder getalenteerd ben, raak ik vrij snel uit mijn spel”, aldus Lawrie, die in totaal acht toernooien won op de Tour en bijna 13 miljoen euro aan prijzengeld bij elkaar speelde. “620 toernooien is een mooie score. Ik was geen geweldige goede speler, maar toch goed genoeg”, zei hij na zijn openingsronde van 73 slagen (2 boven par) op The Renaissance Club.