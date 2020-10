Terugslag kost wielrenner Gilbert deelname aan klassiekers

De Belgische wielrenner Philippe Gilbert heeft een streep moeten zetten door de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De kasseienklassiekers komen te vroeg voor de 38-jarige renner van Lotto Soudal, die zich ook heeft teruggetrokken uit de BinckBank Tour. Gilbert heeft nog altijd last van zijn linkerknie, na een val in de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk.

De Belg ging op de openingsdag van de Tour in Nice onderuit en liep daarbij onder meer een gebroken knieschijf op. De wereldkampioen van 2012 zat ruim een week later al weer op de fiets om te trainen. Gilbert had zijn blik gericht op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, de voorjaarsklassiekers die vanwege het coronavirus zijn uitgesteld naar respectievelijk 18 en 25 oktober. Gilbert won ‘Vlaanderen’ in 2017, vorig jaar zegevierde hij in Roubaix.

“Ik zat snel weer op mijn fiets na mijn val op 29 augustus, maar misschien ben ik te snel weer begonnen”, zegt de klassiekerspecialist, die afgelopen maand zijn rentree maakte in de Ronde van Luxemburg. “Ik heb nog steeds pijn. Die pijn werd heftiger in de eerste etappe van de BinckBank Tour. Zo kan ik niet op mijn best zijn in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Die koersen eisen nog meer van je lichaam, je moet daar 200 procent klaar voor zijn.”

Gilbert keert terug naar zijn huis in Monaco om daar te herstellen. De Belg heeft de hoop dat hij eind oktober kan meedoen aan de Ronde van Spanje, maar dat is onzeker. “Waar het nu om gaat, is dat ik volledig herstel.” De Vuelta start op 20 oktober en duurt tot en met 8 november.