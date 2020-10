Vader verrast met podiumplek in wereldbeker mountainbike Tsjechië

Milan Vader heeft voor het eerst in zijn carrière een podiumplek behaald in de wereldbeker mountainbiken. De 24-jarige Zeeuw eindigde in de olympische cross country in het Tsjechische Nove Mesto als derde. Hij zag vlak voor hem de Deen Simon Andreassen winnen en de Fransman Maxime Marotte tweede worden.

Nederlands kampioen Vader was de smaakmaker in de eerste wereldbekerwedsrijd van dit seizoen sinds de uitbraak van de coronapandemie. Hij nam het initiatief in de ruim 30 kilometer lange wedstrijd over een technisch lastig parcours met veel klimwerk over boomstronken. De geboren Middelburger lag lang aan de leiding, maar in de laatste van zeven ronden moest hij toch terrein prijsgeven op Andreassen en Marotte. Vader kwam 26 seconden na de winnaar over de meet en finishte nog voor de Zwitserse olympisch- en wereldkampioen Nino Schurter.

De complete wereldtop was aanwezig in Nove Mesto, op Mathieu van der Poel na. De Brabantse alleskunner wil volgend jaar excelleren bij het mountainbiken op de Olympische Spelen, maar richt zich deze maanden op het wielrennen op de weg.