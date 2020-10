Wielrenner Jakobsen: nieuw bot in kaak en nieuw tanden

De onfortuinlijke wielrenner Fabio Jakobsen heeft op Twitter details gegeven over de komende ingrepen in zijn gezicht. Hij krijgt op 8 oktober bot vanuit zijn bekkenkam getransplanteerd in zijn onder- en bovenkaak. Maanden later zullen daar dan nieuwe tanden worden geïmplanteerd.

De sprinter van Deceuninck – Quick-Step maakte op 5 augustus in de laatste meters van de eerste etappe in de Ronde van Polen een afgrijselijke val. Landgenoot Dylan Groenewegen ga hem een zetje, waardoor Jakobsen op hoge snelheid vol in de hekken reed. Zijn gezicht liep de grootste schade op. Hij kreeg 130 hechtingen in zijn gezicht, hield één tand over en stukken bot van zijn kaken braken af.

“Ik dank de artsen en verplegers in het LUMC van Leiden voor hun goede zorgen in de afgelopen maanden. Ik onderga 8 oktober een tweede operatie om mijn gezicht en mond te reconstrueren. Dat gebeurt in het Radboud UMC in Nijmegen”, schrijft Jakobsen, die er na zijn val slecht aan toe was. Ploegmanager Patrick Lefevere vreesde zelfs even voor zijn leven.