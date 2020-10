Bertens kan voor derde keer vierde ronde halen in Parijs

Kiki Bertens gaat zich vrijdag proberen te plaatsen voor de vierde ronde van Roland Garros. De nummer 8 van de wereld neemt het op tegen de Tsjechische Katerina Siniakova, de mondiale nummer 61.

De wedstrijd tussen Bertens en Siniakova staat als vierde en laatste partij gepland op de tweede hoofdbaan, Court Suzanne Lenglen. De twee troffen elkaar twee keer eerder. In 2018 won Siniakova op het hardcourttoernooi van Peking, vorig jaar zegevierde Bertens op het graveltoernooi van Madrid.

Bertens (28) kan voor de derde keer in haar loopbaan de vierde ronde bereiken. In 2014 verloor ze in de vierde ronde, twee jaar later haalde ze de halve finales.