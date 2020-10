Bertens put vertrouwen uit snelle overwinning en eigen spel

Na de loodzware marathonpartij van twee dagen eerder tegen de Italiaanse Sara Errani, had tennisster Kiki Bertens een meevaller op Roland Garros. Doordat het speelschema uitliep vanwege regen eerder op de dag, werd haar partij verplaatst naar Court Philippe Chatrier. Onder het dichte dak rekende Bertens opvallend eenvoudig af met de Tsjechische Katerina Siniakova (6-2 6-2) en tankte zelfvertrouwen.

“Dat de wedstrijd werd verplaatst heeft me echt geholpen”, zei ze. Volgens Bertens waren de omstandigheden voor haar veel beter in vergelijking met de andere banen omdat het dak al de hele dag dicht was. “De bal is minder zwaar en het is gemakkelijker om die vaart mee te geven. De service was echt een pluspunt”, vond Bertens.

Ook het bewegen ging volgens haar gemakkelijker op de drogere baan op Philippe Chatrier. “Je zakt iets minder in de baan weg, waardoor het allemaal iets soepeler gaat. Doordat zij wat fouten maakte in het begin zat ik ook meteen lekker in de partij.”

Met een paar overwinningen op zak neemt ook het geloof in zichzelf bij Bertens toe. “Op belangrijke momenten heb ik iets meer vertrouwen wat ik moet doen en ga ik meer vaste patronen terugvinden. Naarmate je meer wedstrijden speelt, en zeker als je dan vandaag een goede wedstrijd speelt, neem je dat mee. Daar gaan we op doorbouwen.”

Bertens neemt het in de vierde ronde op tegen de Italiaanse Martina Trevisan. Die rekende af met de Griekse Maria Sakkari en was ook al te sterk voor het Amerikaanse talent Coco Gauff. “Ik bereid me voor elke wedstrijd optimaal voor en probeer met een goed plan de partij in te gaan en goed tennis te spelen. Dan zien we die dag wel of het goed genoeg is voor de winst, anders gaan we lekker naar huis.”