Marathon van Athene afgelast vanwege coronazorgen

De marathon van Athene gaat niet door. De organisatie van de wedstrijd over 42,195 kilometer door de Griekse hoofdstad zegt de veiligheid van de deelnemers niet te kunnen garanderen, zelfs als er tal van voorzorgsmaatregelen vanwege corona worden genomen. De marathon stond voor zondag 8 november op het programma.

De organisatie overwoog het aantal deelnemers te reduceren, ze eerst een coronatest te laten doen voor deelname en enkele kortere wedstrijden in het marathonweekeinde te schrappen. “Maar het lijkt erop dat we zelfs met al die maatregelen niet de gezondheid van de deelnemers kunnen garanderen en dat is wel onze prioriteit. Daarom gaat de marathon van 2020 helaas niet door”, aldus de organisatie.

De hardloopwedstrijd in Athene staat bekend als ‘The Authentic’. Het idee voor een marathon werd geboren in Griekenland en op de Olympische Spelen van 1896 in Athene stond een dergelijke lange hardloopwedstrijd voor het eerst op het programma. Jaarlijks doen zo’n 15.000 atleten mee aan de marathon van Athene, die eindigt in het klassieke en marmeren Panathenaic-stadion.

Komende zondag wordt in Londen wel een marathon gehouden, alleen voor elitelopers op een afgesloten parcours van iets meer dan 2 kilometer.