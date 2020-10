Basketballers LA Lakers leiden in NBA-finale met 2-0

De basketballers van Los Angeles Lakers zijn nog twee zeges verwijderd van de zeventiende titel in de Amerikaanse profcompetitie NBA. Met opnieuw een sterk optreden van de vedetten LeBron James en Anthony Davis werd Miami Heat met 124-114 verslagen. De stand in de best-of-seven serie kwam daarmee op 2-0.

Miami miste twee basisspelers, Goran Dragic en Bam Adebayo, en zag hoe de Lakers halverwege al een aardige marge hadden opgebouwd: 68-54. James kwam uit op 33 punten, zijn collega Davis op 32. Voor James is het de tiende keer dat hij om de titel strijdt. Het moet hem het vierde kampioenschap opleveren na twee titels als speler van Miami Heat en een met Cleveland Cavaliers. Zondag treffen beide teams elkaar weer in de bubbel van Orlando. Vanwege het coronavirus werd de NBA na een pauze van maanden hervat op een afgesloten deel van Disney World.

Miami Heat-coach Erik Spoelstra hoopt in het volgende duel weer een beroep te kunnen doen op Dragic en Adebayo, die vooral in verdedigend opzicht gemist werden. “Zonder twee van hun beste spelers was het vandaag een must om te winnen”, zei Davis, die woensdag bij zijn debuut in een NBA-finale al goed was geweest voor 34 punten.

Spoelstra had de beslissing genomen zijn twee niet fitte topspelers aan de kant te houden, hoewel ze zelf graag in actie waren gekomen. “Soms ben ik niet alleen hoofdcoach maar ook een soort ouder. Ze wilden allebei graag spelen maar we hebben die beslissing niet aan hen overgelaten.”

Bij de Heat was nu Jimmy Butter de topschutter met 25 punten, 13 assists en 8 rebounds. “We geven niet op, we blijven vechten”, zei hij.