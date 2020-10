Campenaerts boos na val in tijdrit Giro

De Belg Victor Campenaerts verspeelde in de openingstijdrit van de Ronde van Italië zijn kansen op dagsucces door een val. De werelduurrecordhouder van de ploeg NTT Pro Cycling was boos op de verantwoordelijken voor het parcours in de straten van Palermo. “Ze hebben niet eens de tijd genomen om de weg schoon te maken”, mopperde Campenaerts, die klaagde over oliesporen op de weg.

“Het was bij voorbaat een gevaarlijke bocht waarin ik geen risico nam”, vertelde Campenaerts bij Eurosport. “Ik wist dat het een gevaarlijke plek was waar je geen tijd kon winnen, maar alleen maar kon verliezen door risico te nemen. Dat deed ik niet en toch gleed ik onderuit. Het is te gek voor woorden.”

De tijdrit is grotendeels bergaf en er waait een harde wind op Sicilië, waardoor snelheden van meer dan 60 kilometer per uur worden bereikt. De laatste renner zal rond half 5 finishen.