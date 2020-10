Djokovic op stoom op Roland Garros en verslaat Galan gemakkelijk

Novak Djokovic heeft zich met een overtuigende zege op Daniel Galan geplaatst voor de vierde ronde van Roland Garros. Net zoals in zijn vorige twee tenniswedstrijden in Parijs gaf de Serviër slechts vijf games weg. Hij won in drie sets: 6-0 6-3 6-2.

Djokovic en Galan, die de 153e plaats op de wereldranglijst bezet, stonden nog nooit tegenover elkaar. Tijdens de tweede set lag de tenniswedstrijd lang stil vanwege regenval. De gravelbaan raakte onbespeelbaar en het elektronische dak moest over Court Philippe Chatrier worden geplaatst. Djokovic leek daardoor even uit zijn ritme, hij verloor twee games op rij tegen de 24-jarige Galan, maar herstelde zich daarna. In de laatste set stond hij nog twee games aan zijn Colombiaanse opponent toe.

Djokovic, de mondiale nummer 1, liet in de eerste en tweede ronde van het toernooi in Parijs al een goede indruk achter. Tegen de Zweed Mikael Ymer in de eerste ronde, en ook tegen de Litouwer Ricardas Berankis de ronde daarna gaf de Serviër slechts vijf games toe.

Djokovic (33) pakte in 2016 de titel op Roland Garros. De afgelopen drie jaar ontbrak hij in de finale.