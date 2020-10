Ganna opent Giro met ritzege, ploeggenoot Thomas slaat slag

Filippo Ganna heeft zijn status als wereldkampioen tijdrijden meteen waargemaakt in de Ronde van Italië. De Italiaan van Ineos-Grenadiers won de openingsetappe, een individuele tijdrit over 15 kilometer van Monreale naar Palermo. Onder stormachtige omstandigheden en grotendeels bergafwaarts realiseerde hij een tijd van 15 minuten en 24 seconden. Ganna was 22 seconden sneller dan de Portugees João Almeida en de Deen Mikkel Bjerg.

Van de favorieten voor het klassement was voormalig Tourwinnaar Geraint Thomas veruit het snelst. De Brit realiseerde een tijd van 15.47 en werd daarmee vierde. Simon Yates gaf 26 seconden toe op zijn landgenoot. Later gestarte renners ondervonden hinder van de veranderde weersomstandigheden. Mede daardoor gaf Wilco Kelderman al meer dan een minuut toe op Thomas. Steven Kruijswijk verloor zelfs bijna anderhalve minuut.

Ganna gaat zondag in de roze leiderstrui van start in de tweede etappe, een lastige heuvelrit van Alcamo naar Agrigento.