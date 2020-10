Giro van start met tijdrit op Sicilië

Met enkele maanden vertraging vanwege het coronavirus gaat zaterdag dan toch de Giro d’Italia van start. Niet in Hongarije, zoals oorspronkelijk gepland. Dat was ook in deze tijden waarin het virus nog rondwaart onmogelijk. De bubbel, met renners en begeleiders afgesloten van publiek, bevindt zich op Sicilië waar op de openingsdag een tijdrit over 15 kilometer wordt verreden. Met een klimmetje in het begin en daarna in dalende lijn naar het centrum van Palermo.

Het is meteen een dag waarin de favorieten voor de eindzege zich moeten laten gelden. De Britten Simon Yates en Geraint Thomas, de Deen Jakob Fuglsang, de Italiaan Vincenzo Nibali en Steven Kruijswijk worden het meest genoemd als kanshebbers. Wilco Kelderman zit net onder dat eliteclubje.

De tijdrit begint om 13.15 uur en is rond 16.30 uur klaar. Maandag is er meteen al een zware bergrit, maar het zwaartepunt ligt in de laatste week als de Dolomieten en Alpen worden aangedaan.