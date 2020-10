NBA zit komst topbasketballers naar Spelen in de weg

De Amerikaanse profbasketbalcompetitie NBA loopt volgende zomer waarschijnlijk gewoon door als de Olympische Spelen van Tokio bezig zijn. Dat zei NBA-commissaris Adam Silver, die daarmee twijfel zaaide over deelname van ’s werelds beste basketballers aan het olympisch toernooi. De Spelen werden vanwege het coronavirus uitgesteld naar eind juli, begin augustus 2021.

Ook de NBA moest pauzeren. Die competitie loopt normaal van oktober tot juni, maar zal nu pas deze maand eindigen. Het plan in Amerika is om komend seizoen de competitie te laten lopen van januari tot september. “We overwegen het”, zei Silver. “In dat geval is het niet logisch de competitie stil te leggen voor de Spelen. Want het gaat daarbij om meer dan een periode van twee weken. Deelname aan de Spelen vraagt voorbereiding en een periode van rust erna.”

Sinds profspelers welkom waren op de Spelen, in 1992 in Barcelona, won de Verenigde Staten met tal van NBA-sterren zes van de zeven keer het goud. De NBA levert ook tal van topspelers voor andere landen.