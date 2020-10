Tennisster Garbiñe Muguruza is er niet in geslaagd de vierde ronde op Roland Garros te halen. De als elfde geplaatste Spaanse, die het toernooi in Parijs in 2016 won, ging zaterdag onderuit tegen de Amerikaanse Danielle Collins: 7-5 2-6 6-4.

Collins speelt voor een plek in de kwartfinales tegen de Tunesische Ons Jabeur.