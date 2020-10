Van der Poel start alsnog in Luik-Bastenaken-Luik

Mathieu van der Poel heeft op het laatste moment besloten zondag deel te nemen aan de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik. De Nederlander van Alpecin-Fenix mikte eigenlijk op een hoofdrol in de Amstel Gold Race, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Nu die eerste wedstrijd vanwege de coronamaatregelen in Nederland niet doorgaat, heeft hij besloten een dag na de BinckBank Tour meteen ook in Luik te starten.

“Het is een beetje een raar seizoen. Kijk ook naar de BinckBank Tour, waar een rit moest worden geschrapt. Het is mooi om zondag een extra wedstrijd te kunnen rijden”, zei Van der Poel op een filmpje van zijn ploeg Alpecin-Fenix. Hij noemt het een ontdekkingsreis. “Net als bijvoorbeeld de Ronde van Lombardije is deze wedstrijd misschien net te zwaar voor mij. Ik ken de bekendste beklimmingen van de tv, want ik keek altijd graag naar deze wedstrijd. De strijd zal wel losbranden op La Redoute. Het is geen koers zoals de Ronde van Vlaanderen. ‘Luik’ is me niet echt op het lijf geschreven. We zien wel hoe lang ik mee kan.”