Alaphilippe favoriet in Luik-Bastenaken-Luik

Terwijl op Sicilië de Ronde van Italië is begonnen wordt ruim 2000 kilometer noordelijker zondag de klassieker Luik-Bastenaken-Luik verreden. De coronacrisis heeft voor een opeenstapeling van koersen gezorgd in het najaar die invloed heeft op het deelnemersveld. Aan de start in Luik staat bijvoorbeeld niet de winnaar van vorig jaar, de Deen Jakob Fuglsang. Die is actief in Italië.

Topfavoriet zondag is Julian Alaphilippe. De Fransman van Deceuninck – Quick-Step is de kersverse wereldkampioen. Alaphilippe eindigde al twee keer in de top 10 in ‘La Doyenne’, zoals de bijnaam van de Waalse klassieker luidt. Bij Jumbo-Visma is de hoop gevestigd op Tom Dumoulin, terwijl zijn Sloveense ploeggenoot Primoz Roglic debuteert in Luik-Bastenaken-Luik en mogelijk ook met de besten mee kan. Ook Mathieu van der Poel doet mee, maakte hij zaterdag bekend.

De koers van de mannen wordt voorafgegaan door de vrouweneditie, die voor de vierde keer wordt gehouden. Topfavoriet is wereldkampioene Anna van der Breggen, die de koers al twee keer won. Ook de winnares van vorig jaar, Annemiek van Vleuten, gaat ondanks haar gebroken pols van start. De finish van de vrouwen is rond 12.30 uur, voor de mannen is de aankomst rond 17.00 uur.