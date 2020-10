Alaphilippe verontschuldigt zich voor hinderen medesprinters

Julian Alaphilippe vindt het terecht dat hij werd teruggezet van de tweede naar de vijfde plaats in de uitslag van Luik-Bastenaken-Luik. De Fransman van Deceuninck – Quick-Step week in de sprint in Luik van zijn lijn en hinderde daarmee de Zwitser Marc Hirschi. Vlak voor de streep werd hij nog ingehaald door de Sloveen Primoz Roglic die daarmee de zege pakte. “Ik accepteer de beslissing van de jury”, zei Alaphilippe.

“Ik viel aan op het steilste deel van de beklimming van de Roche-aux-Faucons en maakte daarmee het verschil voor de kopgroep. Daarna ging ik met vertrouwen de laatste kilometer in”, keek Alaphilippe op de finale terug. “Ik zette mijn sprint in en maakte die fout, waar ik de volledige verantwoordelijkheid voor neem. Ik snap dat mijn zwieper de andere renners hinderde en wil me daarvoor verontschuldigen. Maar ik wil ook benadrukken dat ik het niet met opzet deed.”

De wereldkampioen leek na de manoeuvre nog steeds op weg naar de zege en ging rechtop zitten om te juichen. Op dat moment stak Roglic hem nog voorbij. “Het is de eerste en laatste keer dat dit me overkomt in mijn carrière”, zei hij daarover bij Sporza.