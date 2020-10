AZ speelt gelijk na 4-0 voorsprong bij rust

AZ heeft bij Sparta Rotterdam met 4-4 gelijkgespeeld. De ploeg van trainer Arne Slot was in de tweede helft geen schim van de ploeg die voor rust gemakkelijk een voorsprong van 4-0 nam. De thuisploeg kwam in de tweede helft helemaal terug.

Zakaria Aboukhlal en Dani de Wit scoorden voor rust twee keer. Het aantal doelpunten voor rust had hoger uit kunnen vallen, maar pogingen van debutant Jesper Karlsson, De Wit en Teun Koopmeiners vanaf de strafschopstip, spatten op de paal en lat uiteen.

Na rust viel AZ ver terug en kwam Sparta terug in de wedstrijd. Abdou Harroui schoot vanuit een indirecte vrij trap raak en verdediger Dirk Abels scoorde van grote afstand. AZ-doelman Marco Bizot veroorzaakte vlak voor tijd een strafschop en kreeg een rode kaart. Lennart Thy bracht het verschil terug tot 4-3, waarna invaller Sven Mijnans de bizarre comeback compleet maakte.

Het is de tweede keer op rij dat AZ een riante voorsprong uit handen geeft. Vorige week verspeelden de Alkmaarders een 3-1 voorsprong bij Fortuna Sittard. Na drie wedstrijden heeft AZ nu drie keer gelijkgespeeld.

Sparta heeft het eerste punt in dit eredivisieseizoen te pakken.