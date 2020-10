Bertens kan niks positiefs aanwijzen na aftocht in Parijs

Kiki Bertens heeft een wrang gevoel overgehouden aan haar nederlaag op Roland Garros, haar favoriete grandslamtoernooi. De nummer 8 van de wereld liet zich op het nagenoeg lege Court Suzanne Lenglen verrassen door Martina Trevisan, die 151 plekken lager staat op de ranglijst.

“Ik kan er eigenlijk helemaal niets positiefs over zeggen. Ik denk dat ik deze editie van Roland Garros nooit ga vergeten, maar dit was geen goede manier om het toernooi te verlaten”, zei Bertens na haar teleurstellende optreden.

Mede door haar overtuigende zege in de derde ronde gold Bertens, ogenschijnlijk hersteld van haar inspanning in de tweede ronde, als grote favoriete voor het duel met de qualifier. Maar ze haalde geen moment haar niveau en werd maar liefst zes keer gebroken. “Het was moeilijk om constant te spelen, want mijn service was niet goed en mijn backhand al helemaal niet”, aldus Bertens, die in de tweede set nog wel een 3-0-achterstand ongedaan maakte.

Bertens (28) gaf te kennen dat ze mogelijk dit jaar helemaal niet meer in actie komt. In principe staat het indoortoernooi van Ostrava half oktober op de planning, maar ze twijfelt of ze wel naar Tsjechiƫ moet afreizen.

De 26-jarige Trevisan kon haar geluk niet op. “Ik waan me in een droom”, zei de Italiaanse. “Ik kwam hier twee weken geleden om kwalificaties te spelen en vandaag sta ik hier in de kwartfinales. Ik kan het niet geloven.”

Trevisan is de eerste qualifier sinds 2012 die weet door te dringen tot de kwartfinales. Acht jaar geleden lukte dat Jaroslava Sjvedova uit Kazachstan.