Bertens roemloos ten onder in vierde ronde Roland Garros

Tennisster Kiki Bertens is roemloos uitgeschakeld op Roland Garros. De als vijfde geplaatste Nederlandse stapelde fout op fout in haar partij in de vierde ronde tegen de onbekende Italiaanse Martina Trevisan en verloor in twee sets: 4-6 4-6.

Bertens had zich voor de tweede keer in haar carrière voor de kwartfinales van het grandslam in Parijs kunnen plaatsen, maar in de partij tegen de nummer 159 van de wereld kwam ze geen moment in de buurt van een plek bij de laatste acht. Niet Bertens toonde de van haar bekende vechtlust, het was juist de Italiaanse die karakter toonde en de Wateringse niet in haar spel liet komen.

Bertens begon slecht aan de partij. Ze maakte de ene na de andere onnodige fout en stond in een mum van tijd met 5-1 achter. Kennelijk voelde ze aan dat ze zich moest herpakken en prompt sloeg ze de ballen scherper binnen de lijnen. Na twee breaks kwam ze terug tot 5-4, maar haar volgende opslagbeurt leverde ze toch weer in. De Italiaanse, die elke slag liet vergezellen door een soort van oerkreet, vocht zich naar de setwinst: 4-6.

De tweede set begon niet veel beter voor Bertens, die maar geen controle kreeg op het aanvallende spel van Trevisan. Ze leverde weer haar eerste servicegame in en kwam 3-0 achter. De 28-jarige Wateringse toonde even veerkracht en kwam terug tot 3-3, maar opnieuw wist ze niet door te zetten. Het was de Italiaanse die bleef knokken en de ballen ook beter raakte op de winderige baan.

Op 3-4 verloor Bertens zonder zelf een punt te maken haar servicegame en had Trevisan de winst al voor het grijpen. De Nederlandse nummer 8 van de wereld stelde de aftocht nog even uit door te breken en op 4-5 te komen, maar verprutste vervolgens haar servicbeurt finaal. Ze bood Trevisan liefst drie wedstrijdpunten aan; de 26-jarige Italiaanse benutte de derde kans met een fraai lob.

Zo kwam er een einde aan een bewogen toernooi voor Bertens. Ze werkte zich moeizaam door de eerste ronde tegen de Oekraïense Katarina Zavatska en moest na haar zwaarbevochten zege op Sara Errani in de tweede ronde zelfs in een rolstoel van de baan. De fysiotherapeut masseerde de krampen weg, waarna ze wel overtuigend won in de derde ronde van de Tsjechische Katerina Siniakova. Dat gebeurde onder het dak van centercourt Philippe Chatrier. Tegen Trevisan was de open baan Suzanne Lenglen het decor en speelde de wind een verraderlijke rol.