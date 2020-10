Bertens wil voor tweede keer naar kwartfinales Roland Garros

Kiki Bertens kan zich zondag voor de tweede keer in haar loopbaan plaatsen voor de kwartfinales van Roland Garros. In 2016 deed de nu 28-jarige Nederlandse dat voor het eerst. Bertens strandde toen uiteindelijk in de halve finales tegen de Amerikaanse Serena Williams.

Voor een plek bij de laatste acht neemt Bertens het zondag vanaf 11.00 uur op Court Suzanne Lenglen op tegen Martina Trevisan. De 26-jarige Italiaanse is de nummer 159 van de wereld, Bertens bezet de 8e plek. Bertens speelde een keer eerder tegen Trevisan (in 2019) en won toen met 6-2 6-1.

Bij winst stuit Bertens op de als eerste geplaatste Roemeense Simona Halep of de Poolse Iga Swiatek. Halep schreef Roland Garros twee jaar geleden op haar naam. In de finale rekende ze toen af met de Amerikaanse Sloane Stephens.