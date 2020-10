Deelname Federer en Williams aan Australian Open bevestigd

Tennissers Roger Federer en Serena Williams hebben bevestigd dat zij in januari zullen deelnemen aan de Australian Open, het eerste grandslam van het jaar. Dat meldde Craig Tiley, de baas van Tennis Australia (TA), zondag. Tiley rekent erop dat maximaal 50 procent van de tribuneplaatsen in Melbourne bezet kunnen worden.

De terugkeer van fans op de tribunes zou een belangrijke stap zijn voor Melbourne dat bijna drie maanden een strikte lockdown beleefde vanwege het coronavirus. Van de sterfgevallen aan corona vond 90 procent plaats in de staat Victoria waartoe Melbourne behoort.

Federer bereikte vroeg in dit jaar de halve finales op de Australian Open, maar de Zwitser miste de rest van het tennisjaar vanwege een operatie aan zijn rechterknie. “Roger heeft vanochtend bevestigd dat hij er in januari bij is, terwijl Serena hier opnieuw een poging gaat doen het record van Margaret Court te evenaren”, aldus Tiley. Court won 24 grandslamtitels, de Amerikaanse staat al een tijdje op 23.

Veel topspelers lieten de US Open schieten vanwege de coronadreiging, terwijl op Roland Garros de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, de Australische Ashleigh Barty, ontbreekt. TA wil bubbels creƫren in diverse steden waar de tennissers zich veilig kunnen voorbereiden op de Australian Open. Ook zullen er extra toernooien komen. Spelers moeten wel twee weken in quarantaine, maar er zal een bubbel zijn waarbinnen ze kunnen reizen van de hotels naar de trainingsaccommodaties.