Door corona geteisterd Napoli moet van Serie A naar Juventus

Voetbalclub Napoli moet volgens de Italiaanse Serie A zondagavond komen opdagen in Turijn voor de wedstrijd tegen Juventus. Zo niet, dan dreigt de club een 3-0-nederlaag te incasseren. De uitspraak van de Serie A staat haaks op het advies van de gezondheidsautoriteiten in Napels, die zaterdagavond de vliegreis van Napoli richting Turijn juist tegenhielden.

Bij drie personen van de club uit Napels is corona geconstateerd, onder wie de middenvelders Piotr Zielinski en Eljif Elmas. De vrees bestaat dat zich op korte termijn nieuwe coronapati├źnten bij de club aandienen. Dat zou alles te maken hebben met de thuiswedstrijd afgelopen zondag tegen Genoa (6-0). Bij die ploeg zijn inmiddels ruim twintig besmettingen gemeld.

De Serie A wijst in een verklaring op eerder gespeelde wedstrijden van Torino, Atalanta en AC Milan, die ondanks coronabesmettingen wel doorgingen. De regels van de Italiaanse voetbalbond schrijven bovendien voor dat wedstrijden pas mogen worden uitgesteld als er minder dan dertien voetballers beschikbaar zijn, of als er in een week minimaal tien besmettingen met het coronavirus gemeld worden.

Naar verluidt verblijft de selectie van Napoli momenteel in Napels, waar de groep zich opmaakt voor een quarantaineperiode.