Kitata beeïndigt in Londen heerschappij Kipchoge op marathon

De heerschappij van Eliud Kipchoge op de marathon is in een drijfnat Londen ten einde gebracht. De wereldrecordhouder uit Kenia, die voor zijn vijfde overwinning in de klassieker over 42,195 kilometer ging in de Britse hoofdstad, boog voor Shura Kitata.

De Ethiopiër was niet alleen de atleet die op het beslissende moment in de race het tempo opschroefde en Kipchoge op achterstand zette, hij bleek ook nog de beste eindsprint in de benen te hebben. Kitata won in 2.05.41, Kipchoge kwam een dikke minuut later pas als achtste over de finish in 2.06.49. De Keniaan Vincent Kipchumba kwam een seconde na Kitata als tweede binnen (2.05.42), de Ethiopiër Sisay Lemma werd derde in 2.05.45.

Regen en kou voorkwamen een toptijd in Londen, waar de atleten 29 keer een coronaproof parcours aflegde in St. James’s Park, nabij Buckingham Palace. Toeschouwers waren niet toegestaan langs de kant. In dat desolate en natte decor leed Kipchoge zijn eerste nederlaag in een marathon sinds 2013. De Keniaan, die vorig jaar nog als eerste mens de marathon onder de twee uur liep in Wenen en in 2018 het wereldrecord in Berlijn op 2.01.39 zette, ‘brak’ na 38 kilometer.

Hij liep tot dat punt mee in een groep van nog zo’n negen atleten, waarin Kitata het voortouw nam en begon te sleuren. Kipchoge moest een gaatje laten dat langzaam groter werd. De Ethiopiër zette door en won zijn eerste major marathon. Hij zat maar een minuut boven zijn persoonlijk record van 2.04.49, dat hij in 2018 in Londen vestigde.

Grootheid Kipchoge stond na afloop bibberend de BBC te woord. “Ik ben diep teleurgesteld. Ik was goed in vorm, goed voorbereid, maar kreeg tijdens de race problemen met mijn heup. Na 15 kilometer voelde ik al dat het niet goed zat. Ik weet niet of dat door de kou kwam”, zei de Keniaan, die in 2016 in Rio olympisch kampioen werd. “Er komen nog meer marathons. Mijn tijd zit er nog niet op.”