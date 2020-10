Mountainbiker Vader maakt opnieuw indruk in wereldbeker

Mountainbiker Milan Vader is opnieuw op het podium geëindigd bij een wereldbekerwedstrijd. Na zijn derde plaats donderdag in Nove Mesto na Morave eindigde de uit Zeeland afkomstige coureur drie dagen later zelfs als tweede in de Tsjechische plaats. Alleen de Braziliaan Henrique Avancini bleef hem voor in de sprint van een eerste groep. Wereldkampioen Nino Schurter uit Zwitserland finishte als derde.

Voor Nederlands kampioen Vader was het pas zijn tweede podiumplaats ooit bij een wereldbekerwedstrijd. Vrijwel de gehele wereldtop was aanwezig. Alleen Mathieu van der Poel ontbrak, hij was op de weg actief in Luik-Bastenaken-Luik.

Volgende week is het WK in Oostenrijk.