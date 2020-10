Peloton met Van der Poel van start in Luik-Bastenaken-Luik

Wielrenner Mathieu van der Poel is van start gegaan in de wielerwedstrijd Luik-Bastenaken-Luik. De Nederlands kampioen hield het een dag eerder, na de lange solo waarmee hij de laatst etappe van de BinckBank en het eindklassement won, nog open of hij zou rijden.

Zondagochtend meldde Van der Poel zich met zijn ploeggenoten van Alpecin-Fenix in Luik voor de start van de Ardennenklassieker. Voor de 25-jarige wielrenner is het de eerste keer dat hij deelneemt aan ‘La Doyenne’.

De ploeg van Van der Poel meldde zaterdag dat de kopman van start zou gaan in Luik, maar de renner zelf liet dat na zijn zege na een lange aanval van bijna 70 kilometer in de BinckBank Tour nog even open. “Dat was wel het plan, maar ik heb erg afgezien vandaag. We zullen zien”, zei hij.

Tom Dumoulin is bij Jumbo-Visma samen met Primoz Roglic een van de speerpunten in Luik-Bastenaken-Luik. Ploeggenoot Tom Leezer rijdt zijn laatste wedstrijd als profwielrenner.